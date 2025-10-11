Оккупированный Донецк атаковали беспилотники: в городе раздавались взрывы, вспыхнул масштабный пожар
Пожар в оккупированном Донецке 11 октября (Фото: Supernova+/Telegram)
Поздно вечером субботы, 11 октября, оккупированный Донецк атаковали беспилотники.
Об этом сообщают российские и местные Telegram-каналы.
Сообщается, что в оккупированном городе прозвучало несколько взрывов. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар.
Как пишет российский Telegram-канал Astra, пожар вспыхнул в районе гипермаркета Сигма (бывший Ашан).
Официальной информации об атаке пока нет.