Оккупированный Донецк атаковали беспилотники: в городе раздавались взрывы, вспыхнул масштабный пожар

11 октября, 23:37
Пожар в оккупированном Донецке 11 октября (Фото: Supernova+/Telegram)

Поздно вечером субботы, 11 октября, оккупированный Донецк атаковали беспилотники.

Об этом сообщают российские и местные Telegram-каналы.

Сообщается, что в оккупированном городе прозвучало несколько взрывов. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, пожар вспыхнул в районе гипермаркета Сигма (бывший Ашан).

Официальной информации об атаке пока нет.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Донецк Беспилотники Война России против Украины

