Оккупированный Донецк атаковали беспилотники: в городе раздавались взрывы, вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщают российские и местные Telegram-каналы.

Сообщается, что в оккупированном городе прозвучало несколько взрывов. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, пожар вспыхнул в районе гипермаркета Сигма (бывший Ашан).

Официальной информации об атаке пока нет.