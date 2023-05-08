В Днепре слышны взрывы. Власти говорят о работе ПВО 8 мая, 22:31 Летящая ракета (иллюстративное фото) (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/Flickr)

В Днепре были слышно несколько взрывов. Власти сообщают о работе ПВО.

О взрывах в Днепре писали местные Telegram-каналы. В области объявлена воздушная тревога.

Также мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе прогремело сразу несколько взрывов.

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«Риторический вопрос: Интересно, когда завтра пид@расы, называющие себя президентами бывших республик СССР, будут стоять вместе с новым гитлером на „параде“, они будут думать о том, что эти мрази в ночь на 9 мая бомбили мирные города? В Днепре уже несколько взрывов», — пишет он в Telegram.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак в Telegram сообщил, что в регионе работает ПВО.

В это же время российские войска обстреливают Харьков. В городе зафиксировано, по меньшей мере, шесть взрывов. Предварительно, оккупанты били по городу ракетами С-300.