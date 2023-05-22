Атака шахедами и ракетами четырех типов. В Днепре разрушена часть ГСЧС, Запорожье частично без света и воды, сбиты 20 БПЛА и четыре ракеты 22 мая, 11:08 Последствия ночного удара по Днепру, 22 мая 2023 года. На фото — уничтоженная техника в спасательно подразделении ГСЧС (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 22 мая, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепре, Харькове и Запорожье прогремели взрывы, Днепропетровская область сегодня была главной целью ночной атаки.

NV следит за главными последствиями атаки.

11:00 В Запорожье почти полностью вернули свет, возобновление водоснабжения продолжается

Об этом сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета

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10:33 В двух районах Днепропетровской области проблемы с водоснабжением после атаки, жителей просят сделать запасы воды

Речь идет о Синельниковском и Павлоградском районах Днепропетровской области, сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

10:10 Врагу не дает покоя ПВО. В ОК Юг прокомментировали новый удар РФ по Украине

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, комментируя ракетный удар РФ по Днепру, заявила, что оккупантам не дает покоя украинская ПВО.

«Какое направление выбирает враг — знает только враг. Мы можем анализировать, предусматривать то, что мы считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что у врага на уме, но понимаем, что будут атаковать и будут истощать конкретные направления ПВО», — сказала она в эфире телемарафона.

09:58 Уничтожено более 20 единиц техники. Ракетный удар России разрушил спасательную часть ГСЧС в Днепре

Пострадал, по меньшей мере, один спасатель.

08:45 В Запорожье, где ночью слышали взрыв, нет света: городские власти говорят об «аварийной ситуации на энергообъекте»

С самого утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое в Запорожье частично исчезло «в связи с аварийной ситуацией на одном из энергообъектов», сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета

«Работы не прекращаются — свет и вода в районах города постепенно появляются», — добавил он. Связана ли авария с ночной атакой РФ по восточным областям Украины, Куртев не уточнил.

08:35 За ночь Силы обороны сбили 20 «шахедов» и четыре ракеты на востоке Украины, также подтверждено уничтожение российского Су-35 — Воздушные силы

В Воздушных силах ВСУ рассказали об итогах сложной ночной атаки России 22 мая, целями которой стали «военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины — города Днепр».

Во время атаки Россия выпустила 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131.

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с разных направлений — Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты Искандер-М с территории оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

Силы ПВО воздушных командований Восток и Юг уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и все 20 ударных дронов типа Shahed.

Также в конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области «отрицательный взлет» произошел с российским истребителем Су-35. «Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются», — написали в Воздушных силах.

07:36 Над Днепропетровской областью сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, но есть и «прилеты» — глава ОВА

Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, подвел итоги ночной атаки и показал ее последствия. В области в результате атаки ранены по меньшей мере восемь человек.

В Днепре повреждены здания спасательного подразделения (также уничтожены и повреждены десятки единиц спецтехники), а также частное предприятие.

В Синельниковском районе области упал БПЛА, пострадали частные и многоквартирные дома, детсад, магазины, автомобили и другие здания.

07:08 Стратегия россиян — перегрузить ПВО одного города: журналист об атаке по Днепру

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, сегодня ночью в Днепре, где слышали около 20 взрывов, была «очень мощная работа ПВО как по БпЛА, так и по ракетам». Он призвал дождаться официальных результатов от Воздушных сил и подчеркнул, что россияне, вероятно, вынуждены использовать комбинацию различных типов ракет и дронов из-за нехватки самых современных ракет.



07:08 Стратегия россиян — перегрузить ПВО одного города: журналист об атаке по Днепру





По информации журналиста Андрея Цаплиенко, сегодня ночью в Днепре, где слышали около 20 взрывов, была «очень мощная работа ПВО как по БпЛА, так и по ракетам. Он призвал дождаться официальных результатов от Воздушных сил и подчеркнул, что россияне, вероятно, вынуждены использовать комбинацию различных типов ракет и дронов из-за нехватки самых современных ракет.

05:53 Отбой воздушной тревоги в Украине.



Фото: alerts.in.ua

05:15 Отбой воздушной тревоги в западных и северных областях.



Фото: alerts.in.ua

04:24 Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак прокомментировал взрывы: «Фашисты. Террористы. Нелюди. Но, благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку. Детали позже. Пока ничего не комментируем. Отнеситесь серьезно к правилам военного положения».



04:16 Мэр Днепра Борис Филатов пошутил, что после обстрелов ему постоянно хочется есть.





Фото: t.me/borys_filatovv

04:08 Мониторинг вражеской активности сообщает, что атака на Днепропетровщину была «нестандартной».

"Нестандартная атака в этот раз. Крылатые ракеты нескольких типов, БпЛА, возможно баллистика и много фальш-целей. Основной удар пришелся по Днепру", — говорится в сообщении.

04:05 Отбой тревоги в Днепропетровской области.

Отмечается, что часть крылатых ракет х-101 могла уже быть пущена в действие по Днепру. Больше информации ожидайте от официальных источников позже. По состоянию на сейчас — спокойно. Ждем и следим за ситуацией

03:54 Жители сообщают о более 20 взрывах в Днепре.



03:50 Тревога по всей Украине!



03:40 Мониторинг вражеской активности сообщает, что, вероятно, также вылеты Ту-22м3, то есть по Днепру предварительно отработали ракеты х-22.



03:34 Суспільне пишет о взрывах в Запорожье.



03:32 В Днепре прогремели повторные взрывы, пишет Суспільне.



03:30 В Харькове прогремел взрыв.



03:30 Ракеты приближаются с северо-восточного направления.



02:53 СМИ сообщают о взрывах в Днепре.



02:45 В Киеве и области объявлена воздушная тревога!



02:32 Сообщается, что тревоги дали из-за пусков ракет стратегическими бомбардировщиками, но ракет в воздушном пространстве Украины пока нет.



Фото: alerts.in.ua

01:55 Сообщается о возможных пусках из Ту-95.



Мониторинг вражеской активности сообщает о запуске вражеских БпЛА на Днепропетровщине.

Фото: alerts.in.ua