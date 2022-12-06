Оккупанты атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами 6 декабря, 22:45 Иранский дрон Shahed-136 в небе над Киевом, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Российские оккупанты вечером во вторник, 6 декабря, атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук написал в Telegram, что страна-агрессор «решила на ночь поздравить нас с Днем ВСУ».



«Неудачники. Их ночные «байкеры «будут припаркованы. Сохраняем спокойствие и информационную тишину», — заявил он.



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Ранее Суспільне сообщило о звуках взрывов в Днепре. В городе и области объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах заявляли, что страна-агрессор уже несколько недель не использовала для ударов по Украине иранские дроны Shahed-136. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что у оккупантов могла закончиться партия беспилотников, полученная от Ирана.

6 декабря враг нанес удар по промышленному объекту в Кривом Роге. По словам главы военной администрации города Александра Вилкула, разрушения значительные, пострадал один человек.

5 декабря Россия совершила новую массированную ракетную атаку по Украине. По данным Генштаба ВСУ, страна-агрессор выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и Калибр. Из них более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины. Одна из ракет упала на территории сельхозпредприятия в Молдове, но не взорвалась.