Удар РФ по Днепропетровской области. ВСУ сбили все пять ракет Калибр, выпущенных по Днепру, несколько районов враг обстрелял из Градов 3 сентября, 08:30 Обломки российской ракеты, сбитой украинской ПВО (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

В ночь на 3 сентября украинским военным удалось сбить все пять российских крылатых ракет Калибр, которые враг направил на город Днепр.

Об этом утром 3 сентября сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.



«Ночь была очень громкой. Россияне атаковали область крылатыми ракетами, Градами и тяжелой артиллерией», — рассказал он. По словам Резниченко, падение обломков сбитых пяти ракет привело к нескольким пожарам.

Видео дня

«Пламя пожарные погасили. Никто не пострадал», — заверил глава ОВА.

Воздушное командование Восток уточнило, что все пять сбитых ракет были ракетами Калибр.

По Никопольскому району нанесли удары российские Грады и тяжелая артиллерия. Погибших и раненых нет



В Никополе без разрушений. В Марганце разрушено несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.



В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская община. Есть разрушения частных домов. Люди невредимы.

Около 2:00 3 сентября в Днепре прогремели взрывы. В Воздушном командовании Восток сообщили о работе ПВО.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.