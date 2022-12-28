В Днепре прозвучали взрывы, власти предупредили об атаке дронами 28 декабря, 22:02 Иранский дрон Shahed-136 в небе над Киевом, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В Днепре вечером в среду, 28 декабря, слышали звуки взрыва. В Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Суспільне.

Обновлено в 22:20. В Воздушном командовании Восток сообщили в Facebook, что уничтожили пять вражеских БПЛА в Днепропетровской области.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук вечером в среду сообщил в Telegram-канале, что в области «ожидают „мопеды [иранские дроны-камикадзе]“». Позже он написал, что «на защите неба — лучшие».



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О возможной атаке иранскими дронами также предупреждал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Много сбитий везде. 7 мин назад [в 22:02] пролетело два мопеда мимо Первомайска в сторону Умани. На радаре видно не было. И Одесса под угрозой», — написал позже Ким.



Воздушные тревоги в Украине по состоянию на 22:00 / Фото: alerts.in.ua

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 22 декабря заявила, что у российских оккупантов осталось около 200 беспилотников из последней партии, которую Иран передал России.



17 декабря в украинской разведке сообщали, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе.

В ночь с 18 на 19 декабря страна-агрессор массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили 30 из 35 иранских беспилотников.