В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в Днепре работает ПВО 19 апреля, 21:41 Работа ПВО ночью 19 апреля 2023 года (Фото:скриншот видео / Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

В Днепре вечером в среду, 19 апреля, работала противовоздушная оборона. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Обновлено в 22:12. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Сумской и Харьковской областях.

Карта воздушных тревог в Украине / Инфографика: alerts.in.ua

Перед этим Суспільне сообщило о взрыве в Днепре. Подробности пока не известны.



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Воздушная тревога по состоянию на 21:45 объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях и АР Крым.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак ранее сообщил, что 19 апреля российские оккупанты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы из тяжелой артиллерии и РСЗО.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ было сказано, что за сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 37 авиаударов, в том числе использовали 12 БПЛА Shahed-136. Десять из них уничтожили защитники Украины. Также россияне 57 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня.