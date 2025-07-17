В Днепре прогремели взрывы, до этого сообщалось об угрозе атаки БПЛА

17 июля, 00:39
Поделиться:
Сбитие российского шахеда во время атаки 6 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Сбитие российского шахеда во время атаки 6 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 17 июля, в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

О звуках взрывов в городе сообщило Суспільне.

Впоследствии информацию о взрывах в городе подтвердил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Днепр. Громко. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается», — написал он.

Реклама

До этого Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА на Днепр с востока и севера.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины шахеды атака шахедов Город Днепр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies