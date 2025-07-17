В Днепре прогремели взрывы, до этого сообщалось об угрозе атаки БПЛА

Сбитие российского шахеда во время атаки 6 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 17 июля, в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

О звуках взрывов в городе сообщило Суспільне.

Впоследствии информацию о взрывах в городе подтвердил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Днепр. Громко. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается», — написал он.

Реклама

До этого Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА на Днепр с востока и севера.