Армия РФ ударила по предприятию в Чернигове, вспыхнул пожар
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)
Вечером субботы, 25 октября, российские оккупанты ударили дроном по одному из предприятий Чернигова. На месте атаки вспыхнул пожар.
Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.
«В результате атаки врага зафиксировано попадание в одно из предприятий города. Из-за падения обломков БПЛА на территории предприятия загорелся автомобиль», — отметил он.
По словам Брижинского, пострадавших в результате атаки нет.