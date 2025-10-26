Армия РФ ударила по предприятию в Чернигове, вспыхнул пожар

Вечером субботы, 25 октября, российские оккупанты ударили дроном по одному из предприятий Чернигова . На месте атаки вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

«В результате атаки врага зафиксировано попадание в одно из предприятий города. Из-за падения обломков БПЛА на территории предприятия загорелся автомобиль», — отметил он.

По словам Брижинского, пострадавших в результате атаки нет.