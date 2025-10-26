Армия РФ ударила по предприятию в Чернигове, вспыхнул пожар

26 октября, 01:44
Поделиться:
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

Вечером субботы, 25 октября, российские оккупанты ударили дроном по одному из предприятий Чернигова. На месте атаки вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

«В результате атаки врага зафиксировано попадание в одно из предприятий города. Из-за падения обломков БПЛА на территории предприятия загорелся автомобиль», — отметил он.

Реклама

По словам Брижинского, пострадавших в результате атаки нет.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Беспилотник Чернигов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies