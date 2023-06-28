Четыре «шахеда» ночью ударили по Черкасской области: два сбили, остальные попали в склад
Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Национальная полиция)
В ночь на 28 июня Россия пыталась ударить дронами-камикадзе по Черкасской области, сообщил Игорь Табурец, председатель Черкасской ОВА.
«Наши защитники успешно уничтожили два ударных дрона противника. Однако еще два попали в пустое складское помещение в Черкасском районе», — рассказал Табурец.
По его словам, спасатели оперативно ликвидировали «незначительный пожар». Пострадавших нет.
Силы ПВО и другие составляющие Сил обороны в ночь на среду, 28 июня, уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131, запущенных российскими войсками по Украине.
Россияне этой ночью атаковали «шахедами» с юго-восточного направления.
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в частности два «шахеда» ночью сбили бойцы ВК Восток над регионом.