Четыре «шахеда» ночью ударили по Черкасской области: два сбили, остальные попали в склад

28 июня, 08:30
Поделиться:
Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Национальная полиция)

Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Национальная полиция)

В ночь на 28 июня Россия пыталась ударить дронами-камикадзе по Черкасской области, сообщил Игорь Табурец, председатель Черкасской ОВА.

«Наши защитники успешно уничтожили два ударных дрона противника. Однако еще два попали в пустое складское помещение в Черкасском районе», — рассказал Табурец.

По его словам, спасатели оперативно ликвидировали «незначительный пожар». Пострадавших нет.

Видео дня

Силы ПВО и другие составляющие Сил обороны в ночь на среду, 28 июня, уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131, запущенных российскими войсками по Украине.

Россияне этой ночью атаковали «шахедами» с юго-восточного направления.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в частности два «шахеда» ночью сбили бойцы ВК Восток над регионом.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Черкасская область Черкассы Черкасская ОГА

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X