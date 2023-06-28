Четыре «шахеда» ночью ударили по Черкасской области: два сбили, остальные попали в склад 28 июня, 08:30 Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Национальная полиция)

В ночь на 28 июня Россия пыталась ударить дронами-камикадзе по Черкасской области, сообщил Игорь Табурец, председатель Черкасской ОВА.

«Наши защитники успешно уничтожили два ударных дрона противника. Однако еще два попали в пустое складское помещение в Черкасском районе», — рассказал Табурец.

По его словам, спасатели оперативно ликвидировали «незначительный пожар». Пострадавших нет.

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Силы ПВО и другие составляющие Сил обороны в ночь на среду, 28 июня, уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131, запущенных российскими войсками по Украине.

Россияне этой ночью атаковали «шахедами» с юго-восточного направления.



Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в частности два «шахеда» ночью сбили бойцы ВК Восток над регионом.