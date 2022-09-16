«Оккупанты собирают вещи». В ОК Юг прокомментировали взрывы в центре Херсона 16 сентября, 15:00 В ОК Юг прокомментировали взрывы в Херсоне (Фото:most.ks.ua)

После взрывов в центре Херсона российские оккупанты и коллаборанты начали суетиться и собирать вещи.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Пока мы наблюдаем повышенную нервозность коллаборационных властей, оккупационных войск, очень суетливое собрание вещей и т. д. Вполне возможно, что среди этих мародеренных вещей есть и взрывоопасные. Поэтому несоблюдение мер безопасности — это их коронная фишка. Мы уже знаем, что вполне возможно просто нервное курение», — отметила она.

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В пятницу, 16 сентября, в центре временно оккупированного РФ Херсона прогремел мощный взрыв. Кремлевская пропаганда утверждает, что по городу был нанесен удар пятью ракетами РСЗО HIMARS.

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

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