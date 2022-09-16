«Оккупанты собирают вещи». В ОК Юг прокомментировали взрывы в центре Херсона

16 сентября, 15:00
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В ОК Юг прокомментировали взрывы в Херсоне (Фото:most.ks.ua)

В ОК Юг прокомментировали взрывы в Херсоне (Фото:most.ks.ua)

После взрывов в центре Херсона российские оккупанты и коллаборанты начали суетиться и собирать вещи.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Пока мы наблюдаем повышенную нервозность коллаборационных властей, оккупационных войск, очень суетливое собрание вещей и т. д. Вполне возможно, что среди этих мародеренных вещей есть и взрывоопасные. Поэтому несоблюдение мер безопасности — это их коронная фишка. Мы уже знаем, что вполне возможно просто нервное курение», — отметила она.

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В пятницу, 16 сентября, в центре временно оккупированного РФ Херсона прогремел мощный взрыв. Кремлевская пропаганда утверждает, что по городу был нанесен удар пятью ракетами РСЗО HIMARS.

https://www.youtube.com/embed/ch3neI7f1Wk

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

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12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Коллаборант Взрыв Война России против Украины

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