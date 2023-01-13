На аэродроме оккупированного Бердянска произошли взрывы. РосСМИ говорят о подрыве автомобиля местного коллаборанта 13 января, 20:04 На месте взрывов произошел пожар (Фото:Telegram /Петро Андрющенко)

В районе аэродрома временно оккупированного Бердянска Запорожской области прогремела серия взрывов. РосСМИ сообщают, что в городе было взорвано авто коллаборанта Алексея Кичигина, которого оккупанты назначили «главой администрации» района.

О взрывах сообщили глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина в комментарии Суспільному и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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По словам Галициной, после трех взрывов в городе произошел пожар.

«На данный момент нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что она есть, потому что пожар очень большой», — сказала она.

Андрющенко опубликовал фото и видео пожара в украинском городе.

Фото: Telegram /Петро Андрющенко

Пропагандистские росСМИ заявляют, что в городе взорвался автомобиль коллаборанта Алексея Кичигина, которого оккупанты назначили так называемым «главой администрации» Бердянского района. По данным пропагандистов, он якобы не пострадал.