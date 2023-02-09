ВСУ ударили по аэродрому в оккупированном Бердянске, уничтожены более ста оккупантов — городская администрация

9 февраля, 22:26
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Бердянск (Фото:Vadim Hmakov/youtube)

Бердянск (Фото:Vadim Hmakov/youtube)

В среду, 8 февраля, украинские силы нанесли удар по аэродрому россиян в оккупированном Бердянске Запорожской области. В результате были ликвидированы более ста военных РФ.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация в Telegram.

«Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов», — говорится в сообщении.

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Также, по их данным, пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция.

24 января стало известно, что в Бердянске подорвали автомобиль организатора псевдореферендума, который проводила РФ.

https://www.youtube.com/embed/IWBhJ-vF76E
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Войска РФ Бердянск

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