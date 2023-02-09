ВСУ ударили по аэродрому в оккупированном Бердянске, уничтожены более ста оккупантов — городская администрация
Бердянск (Фото:Vadim Hmakov/youtube)
В среду, 8 февраля, украинские силы нанесли удар по аэродрому россиян в оккупированном Бердянске Запорожской области. В результате были ликвидированы более ста военных РФ.
Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация в Telegram.
«Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов», — говорится в сообщении.
Также, по их данным, пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция.
24 января стало известно, что в Бердянске подорвали автомобиль организатора псевдореферендума, который проводила РФ.