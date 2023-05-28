Федоров рассказал о больших потерях российских оккупантов после взрывов в Бердянске 28 мая, 12:58 Последние дни в Бердянске гремели взрывы, зафиксированы попадания по базам оккупантов (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрывы на базе отдыха в Бердянске, которую российские оккупанты использовали как свою военную базу.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Федорова, там была «огромная концентрация» живой силы и техники оккупационных войск РФ.

Он отметил, что в результате попадания по базе оккупантов враг понес значительные потери.

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«Мы понимаем, что достаточно значительное количество оккупантов больше никогда не сможет воевать против наших Вооруженных сил Украины», — резюмировал Федоров.

27 мая Силы обороны ударили по базам отдыха в Новопетровке Бердянского района Запорожской области, где размещались оккупанты.

Ударам подверглись базы отдыха Химик и Весна, находящиеся на побережье Азовского моря. Там базировалось большое количество российских военнослужащих.



21 мая 2023 года ВСУ попали в штаб российских военных во временно оккупированном Бердянске.

25 мая в Бердянске вновь прогремели взрывы. Бердянская городская военная администрация сообщила об уничтожении российского ЗРК С-300.