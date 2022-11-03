В Мелитополе утро началось с серии взрывов: их слышали во всех районах города 3 ноября, 07:22 Взрывы в Мелитополе были слышны во всех районах (Фото:inform.zp.ua)

В четверг, 3 ноября, около пяти утра в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов, написал он.

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Местное издание РИА Мелитополь сообщает, что взрывы были слышны во всех районах города.

По данным издания, в районе Рефмы не только базируется военная техника оккупантов. Ряд зданий они превратили в казармы.

Доступа к этой промзоне у гражданских нет.

25 октября во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области произошел взрыв возле здания, в котором расположились местные пропагандисты и сотрудники ФСБ.

По словам мэра города, захватчики определили Мелитополь как «административный центр» Запорожской области и борются между собой за сферу влияния.