В Черкасской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги: власти рассказали, что это было

2 января, 14:00
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Власти озвучили причину взрывов в Черкасской области (Фото:hromadske.radio)

Власти озвучили причину взрывов в Черкасской области (Фото:hromadske.radio)

Днем в понедельник, 2 января, в Черкасской области был слышен звук взрыва. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец объяснил в Telegram, что это было плановое уничтожение боеприпасов.

«Звуки, которые были слышны в начале воздушной тревоги, — плановое уничтожение вражеских боеприпасов. Ситуация в Черкасской области стабильна», — отметил он.

Видео дня

В ночь на 30 декабря в небе над Черкасской областью сбили иранский беспилотник Shahed.

https://www.youtube.com/watch?v=vRHPJHzeZck
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Черкасская область Взрыв Война России против Украины Воздушная тревога

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