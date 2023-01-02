В Черкасской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги: власти рассказали, что это было 2 января, 14:00 Власти озвучили причину взрывов в Черкасской области (Фото:hromadske.radio)

Днем в понедельник, 2 января, в Черкасской области был слышен звук взрыва. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец объяснил в Telegram, что это было плановое уничтожение боеприпасов.

«Звуки, которые были слышны в начале воздушной тревоги, — плановое уничтожение вражеских боеприпасов. Ситуация в Черкасской области стабильна», — отметил он.

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