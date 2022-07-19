В районе Антоновского моста в Херсоне прогремели взрывы: нанесен удар по базе оккупантов — видео 19 июля, 13:26 Сообщается о взрывах в районе Антоновского моста в Херсоне (Фото:pivdenukraine.com.ua)

В районе Антоновского моста в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра, прогремели взрывы.



Как сообщил в эфире телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, украинские силы нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной возле моста.

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«Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе Наири и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв», — сказал Хлань.

По его словам, было точечное уничтожение военного расположения оккупантов возле Антоновского моста.

Хлань также отметил, что сейчас оккупационные власти растеряны из-за успешной деятельности ВСУ в Херсонской области.

Очевидцы также публикуют видео с облаком черного дыма в районе Антоновского моста.

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