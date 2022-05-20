В Житомирской области прогремело два взрыва

20 мая, 11:03
Взрывы прогремели в районе города Малин (Фото:Малинский горсовет)

Взрывы прогремели в районе города Малин (Фото:Малинский горсовет)

Утром 20 мая в Житомирской области прогремело два взрыва в районе города Малин.

Информацию об этом в комментарии Суспільному подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в регионе была замечена крылатая ракета на посту визуального наблюдения. Сработала ПВО.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Житомирская область Взрыв Война России против Украины

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