В Житомирской области прогремело два взрыва
Взрывы прогремели в районе города Малин (Фото:Малинский горсовет)
Утром 20 мая в Житомирской области прогремело два взрыва в районе города Малин.
Информацию об этом в комментарии Суспільному подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.
Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в регионе была замечена крылатая ракета на посту визуального наблюдения. Сработала ПВО.
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