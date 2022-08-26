В Запорожье прозвучали взрывы: сработала украинская ПВО 26 августа, 15:00 В Запорожской области сработала система ПВО (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в пятницу, 26 августа, в Запорожье прогремели взрывы.

В Telegram-канале Суспільне Запорожье сообщается, что в момент взрывов в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Вскоре глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram написал, что взрывы в Запорожье — это результаты работы украинской ПВО.

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«Сработала ПВО Вооруженных сил Украины. Берегите себя. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — отметил он.

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