В Киевской области прогремело несколько взрывов, на место выехали экстренные службы 25 августа, 03:56 Дым после взрыва (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Вышгородском районе области прогремело несколько взрывов.

Взрывы прогремели во время воздушной тревоги.

«Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из громад Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают. Не пренебрегайте сигналом тревоги — сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких», — сообщил Кулеба.



Видео дня

24 августа, в День Независимости Украины за день по всей стране прозвучало 189 воздушных тревог. Данный показатель является рекордным с дня начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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