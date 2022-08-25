В Киевской области прогремело несколько взрывов, на место выехали экстренные службы

25 августа, 03:56
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Дым после взрыва (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Stringer)

Дым после взрыва (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Вышгородском районе области прогремело несколько взрывов.

Взрывы прогремели во время воздушной тревоги.

«Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из громад Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают. Не пренебрегайте сигналом тревоги — сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких», — сообщил Кулеба.

Видео дня

24 августа, в День Независимости Украины за день по всей стране прозвучало 189 воздушных тревог. Данный показатель является рекордным с дня начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=JHHbWyX_wlI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Киевская область Война в Украине Война России против Украины

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