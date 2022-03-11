В Луцке прогремели взрывы 11 марта, 07:08 Цей матеріал також доступний українською В Луцке сообщают о взрывах (Фото:Суспільне Волынь)

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в городе со стороны аэродрома утром 11 марта.

«Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие. Не публикуйте никаких фотографий, адресов и координат», — написал он у себя в Facebook.

На странице коммунального предприятия Луцктепло отмечается, что в связи с взрывами временно приостановили работу двух котельных.

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Как передают корреспонденты Суспільного, по состоянию на 6:30 утра 11 марта, сразу несколько микрорайонов и центр города заволокло дымом. В военной администрации пока не сообщают подробности.



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