В оккупированной Кадиевке ночью прогремели взрывы — видео 15 июля, 09:17 В Сети появилось видео взрывов в Кадиевке (Фото:Типичный Донецк)

В оккупированном городе Кадиевка (ранее Стаханов) Луганской области в ночь на пятницу, 15 июля, прогремели взрывы.

Видео и фото опубликованы в Telegram-канале Типичный Донецк.

Вероятно, взрывы произошли на складах российских оккупантов. На видео слышно, как детонируют боеприпасы.

Вооруженные силы Украины пока официально не подтвердили, что это они ударили по российским складам.

Видео дня

По состоянию на утро 15 июля, взрывы в Кадиевке продолжаются.

12 июля украинские силы ударили по скоплению вражеской техники в Кадиевке.

В ночь на вторник, 5 июля, в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области прогремели мощные взрывы.

Сообщалось, что ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектами в Кадиевке, расположенный в районе ЖБИ.

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