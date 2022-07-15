В оккупированной Кадиевке ночью прогремели взрывы — видео

15 июля, 09:17
В Сети появилось видео взрывов в Кадиевке (Фото:Типичный Донецк)

В Сети появилось видео взрывов в Кадиевке (Фото:Типичный Донецк)

В оккупированном городе Кадиевка (ранее Стаханов) Луганской области в ночь на пятницу, 15 июля, прогремели взрывы.

Видео и фото опубликованы в Telegram-канале Типичный Донецк.

Вероятно, взрывы произошли на складах российских оккупантов. На видео слышно, как детонируют боеприпасы.

https://www.youtube.com/embed/dw0Z969tLZ0

Вооруженные силы Украины пока официально не подтвердили, что это они ударили по российским складам.

Видео дня

По состоянию на утро 15 июля, взрывы в Кадиевке продолжаются.

12 июля украинские силы ударили по скоплению вражеской техники в Кадиевке.

В ночь на вторник, 5 июля, в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области прогремели мощные взрывы.

Сообщалось, что ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектами в Кадиевке, расположенный в районе ЖБИ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Взрыв

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