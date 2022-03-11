В Ивано-Франковске прогремели взрывы в аэропорту — мэр Марцинкив
Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)
В Ивано-Франковске прогремели взрывы в аэропорту.
Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, система оповещения не сработала.
«Враг нанес удар по Франковску. Не распространяйте фото и видео взрывов. Разбираемся, почему не сработала система тревоги», — сказал он в своем видеообращении.
Он также отметил, что на месте работают военные и сотрудники ГСЧС.
Электроавтотранс сообщил, что «временно ограничено движение транспорта в районе аэропорта и близлежащих сел».
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