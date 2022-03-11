В Ивано-Франковске прогремели взрывы в аэропорту — мэр Марцинкив 11 марта, 07:53 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

В Ивано-Франковске прогремели взрывы в аэропорту.

Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, система оповещения не сработала.

«Враг нанес удар по Франковску. Не распространяйте фото и видео взрывов. Разбираемся, почему не сработала система тревоги», — сказал он в своем видеообращении.

Слушайте подкаст на эту тему

Он также отметил, что на месте работают военные и сотрудники ГСЧС.

Электроавтотранс сообщил, что «временно ограничено движение транспорта в районе аэропорта и близлежащих сел».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.