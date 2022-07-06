В Херсоне прогремели взрывы — СМИ 6 июля, 14:38 СМИ сообщают о взрывах в Херсоне (Фото:Суспільне Херсон)

В захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели взрывы, сообщает Суспільне Херсон.

У себя в Telegram-канале корреспонденты опубликовали фото, на котором виден столб дыма.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала.

Также сообщается о взрывах в оккупированном Скадовске. Очевидцы рассказали о запуске ракет со стороны порта.

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