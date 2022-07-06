В Херсоне прогремели взрывы — СМИ
СМИ сообщают о взрывах в Херсоне (Фото:Суспільне Херсон)
В захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели взрывы, сообщает Суспільне Херсон.
У себя в Telegram-канале корреспонденты опубликовали фото, на котором виден столб дыма.
По словам очевидцев, взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала.
Также сообщается о взрывах в оккупированном Скадовске. Очевидцы рассказали о запуске ракет со стороны порта.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.