Было попадание в цель. В оккупированном Бердянске прогремели взрывы 6 февраля, 15:10 Мощные взрывы прогремели в Бердянске (Фото:Бердянский городской совет)

Днем в понедельник, 6 февраля, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Информацию об этом в комментарии Суспільному подтвердила глава Бердянской военной администрации Виктория Галицина.

«В настоящее время известно, что было три взрыва. Два — вроде бы, сработало вражеская ПВО. Один — своей цели достиг», — сказала она.

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О взрывах также сообщает Telegram-канал Бердянск Сейчас.

«Бердянск гора, слышны громкие взрывы. Даже в Мариуполе было слышно взрыв, в Урзуфе тоже. Представляю как бердянцы испугались», — приводит канал слова местных жителей.

24 января стало известно, что в Бердянске подорвали автомобиль организатора псевдореферендума, который проводила РФ.