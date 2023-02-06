Было попадание в цель. В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Мощные взрывы прогремели в Бердянске (Фото:Бердянский городской совет)
Днем в понедельник, 6 февраля, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы.
Информацию об этом в комментарии Суспільному подтвердила глава Бердянской военной администрации Виктория Галицина.
«В настоящее время известно, что было три взрыва. Два — вроде бы, сработало вражеская ПВО. Один — своей цели достиг», — сказала она.
О взрывах также сообщает Telegram-канал Бердянск Сейчас.
«Бердянск гора, слышны громкие взрывы. Даже в Мариуполе было слышно взрыв, в Урзуфе тоже. Представляю как бердянцы испугались», — приводит канал слова местных жителей.
24 января стало известно, что в Бердянске подорвали автомобиль организатора псевдореферендума, который проводила РФ.