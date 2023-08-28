Под Мелитополем прогремели взрывы — мэр 28 августа, 09:33 В районе Мелитополя участилась бавовна (Фото:РИА Мелитополь)

Рано утром в понедельник, 28 августа, под захваченным Мелитополем прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, жители сообщили о взрывах недалеко от Мелитополя и Акимовки.

В эфире национального телемарафона Федоров уточнил, что от звуков взрывов проснулся весь город. В ближайшие часы будут известны подробности.

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Мэр Мелитополя добавил, что самой горячей точкой для российских оккупантов остается фронтовой Токмак.

«Враг там сконцентрировал свою основную силу и там сотнями вывозят пушечное мясо (оккупантов — ред.) и закапывают в братских могилах, которые враг создал в Молочанске, в непосредственной близости к Токмаку». — резюмировал он.

Издание РИА Мелитополь уточнило, что жители Акимовки и Геническа также сообщали о трех «хлопках» около 5:00 утра.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении. ВСУ освободили село Работино Запорожской области, до Токмака остается 20 км.