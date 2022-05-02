При уничтожении командных пунктов оккупантов под Изюмом погибли до 200 человек и серьезно пострадал элитный российский спецназ — Арестович 2 мая, 01:25 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:alexey.arestovich/instagram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в результате удара украинских защитников по командным пунктам россиян под Изюмом были убиты по меньшей мере около 200 оккупантов, из которых «минимум 30» — старшие офицеры.

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«Почти 200 убитых в результате трех ударов по штабам, которые за пять суток произошли… Среди них минимум 30 старших офицеров, на одном пункте управления уничтожен командующий. Один из элитных российских спецназов, охранявший кого-то очень высокопоставленного, очень конкретно пострадал. Множество убитых и раненых… Кого-то они все-таки охраняли. [Начальник российского генштаба Валерий] Герасимов ли — не знаю», — рассказал он в эфире Фейгин Live.



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Арестович добавил, что у него «есть обоснованные сомнения в том, что Герасимов был на территории Украины».

1 мая Алексей Арестович сообщил, что возле Изюма было уничтожено два командных пункта российских оккупантов, а в результате ударов могли погибнуть сотни человек. По предварительным данным, был ликвидирован начальник штаба ВДВ генерал Андрей Симонов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Герасимов лично прибыл в район временно захваченного Изюма Харьковской области, чтобы командовать наступлением российских оккупантов на Донбассе. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что он может быть ранен в результате удара украинских сил по этому району.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусов позже заявил, что у ведомства нет подтверждения данным о ранении Герасимова.

По информации источников Conflict Intelligence Team, «живой и здоровый» Герасимов 1 мая якобы прилетел на вертолете в российский Белгород и вскоре отправился оттуда самолетом в Москву.

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