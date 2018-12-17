Взрывы под Ичней: территорию вокруг арсенала очистили от снарядов Сегодня, 17:30 61 Цей матеріал також доступний українською Из-за взрывов под Ичней пришлось эвакуировать местных жителей

Специалисты завершили работы по очистке 16-километровой зоны вокруг 6-го арсенала боеприпасов Министерства обороны Украины под Ичней.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской и оборонной работы Черниговской ОГА.

Всего очищено 80 участков разминирования, 79,7 тыс. га прилегающей к арсеналу территории. Изъят 100 351 взрывоопасный предмет, отработано 308 сообщений от населения об обнаружении боеприпасов.

Ичня, Калиновка, Мариуполь, Балаклея, Сватово: как в Украине взрываются склады с боеприпасами

Сейчас принимаются меры по осуществлению контроля качества очистки территорий от взрывоопасных предметов и оперативного реагирования на информацию от населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались взрывы. По данным военной прокуратуры, причиной взрывов была диверсия. На складе с боеприпасами неизвестные заложили взрывное устройство.

[gallery]

Люди начали возвращаться домой, но взрывы продолжаются. Что сейчас происходит под Ичней

[/gallery]