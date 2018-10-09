Взрывы на военных складах вблизи Ични: в близлежащих населенных пунктах отсутствует газ и электричество

Из зоны возможного поражения эвакуировали 12 000 человек

В результате взрывов на территории шестого арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области в населенных пунктах, попадающих в зону возможного поражения, отключили электро- и газоснабжение.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 9:30 были эвакуированы 12 тысяч человек.

К месту происшествия направлилы 21 пиротехнический расчет (39 единиц техники и 109 человек личного состава). В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета. Сформирован сводный отряд (27 единиц техники и 115 человек личного состава). Приведены в готовность семь пожарных поездов.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.

В связи с взрывами и пожаром был закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Военная прокуратура начала расследование по фактам взрывов. Начато уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).