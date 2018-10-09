Взрывы на военном складе вблизи Ични: в МВД сообщили, сколько сел подлежат эвакуации

В Черниговской области из зоны возможного поражения от пожара на арсенале боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района продолжается эвакуация населения.

Как сообщает Министерство внутренних дел, пока определено 14 сел, подлежащих эвакуации. Общее количество их жителей - от 17 до 20 тысяч.

В Ичнянском районе остаются без газоснабжения 8 населенных пунктов, без электроснабжения - 3218 абонентов.

В полицию поступило три сообщения о мародерства в Ичне и районе. Полицейские проверили эту информацию - она ​​не подтвердилась.

Кроме того, на въездах и выездах в 50-километровой зоне чрезвычайной ситуации работают группы реагирования патрульной полиции. Движение транспорта ограничено.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.

В связи с взрывами и пожаром был закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Военная прокуратура начала расследование по фактам взрывов. Начато уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

В СБУ заявили, что приоритетной версии инцидента является диверсия. В Минобороны также не исключают диверсию.