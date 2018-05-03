Взрывы на военном складе возле Балаклеи прекратились - ВСУ

По состоянию на вечер четверга, 3 мая, на складе Министерства обороны возле Балаклеи Харьковской области прекратились взрывы боеприпасов.

Об этом Радио Свобода сообщил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины подполковник Богдан Сеник.

"После 15:00 наблюдалось уменьшение количества взрывов, а уже по состоянию на 16:12 взрывы не подтверждались", - рассказал он.

По его словам, сейчас идет комплексная локализация пожара. К тушению огня привлекли два пожарных танка, инженерную машину разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

Представитель ВСУ сообщил, что с территории эвакуировали весь личный состав, который привлекался к разминированию арсенала. Местных жителей эвакуировали только из ближайших зданий.

Сеник добавил, что информация о пострадавших не подтвердилась. "Нет жертв и травмированных ни среди военнослужащих, ни среди гражданских", - сказал он.

Напомним, что утром 3 мая на территории 65 арсенала возле Балаклеи вспыхнул пожар с последующей детонацией боеприпасов. Причиной новых взрывов стала военная техника, которая наехала на снаряд во время тушения возгорания травы в районе арсенала.