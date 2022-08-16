В результате взрывов в районе Джанкоя повреждены железнодорожные пути 16 августа, 11:36 Из-за взрывов поезда, следующие в оккупированный Крым, будут завершать маршрут в районе Феодосии (Фото:Скриншот видео Андрея Цаплиенко)

Во временно подконтрольном РФ Крыму в результате взрывов на территории российской воинской части в районе Джанкоя были повреждены железнодорожные пути.

Об этом в комментарии российской пропаганде рассказали представители оккупационных властей.

Как сообщается, речь идет об участке между станциями Азовское и Разъезд 10 км

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«Задержаны три поезда, в которых следовали две тысячи человек», — говорится в сообщении.

По словам кремлевского ставленника на захваченном украинском полуострове Сергея Аксенова, поезда, следующие в Крым, будут завершать маршрут в районе Феодосии.

«Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», — заявил крымский гауляйтер.

Взрывы на военном объекте начались во вторник утром, 16 августа.

В минобороны РФ утверждают, что их причиной стало якобы случайное возгорание.

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, сначала на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

Кроме того, параллельно с этим в самом Джанкое загорелась трансформаторная станция.

При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены минимум девять российских самолетов.

Тогда военное руководство РФ также заявило о «возгорании» из-за якобы нарушения техники безопасности, однако частота подобных происшествий на оккупированном полуострове дает основания усомниться в официальной версии кремлевского режима.

В то же время украинская сторона свою причастность к данным инцидентам не подтверждала.

Инфографика: НВ

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