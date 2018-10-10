10 октября 2018, среда

Взрывы на складах в Ичне: Люди ночуют в школьных спортзалах на матах

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Помощь принимает Екатерининская церковь
Фото: Наталя Кузнецова via Facebook

Помощь принимает Екатерининская церковь

Люди, которые пострадали в результате взрывов возле Ични, ночуют в спортзалах на матах, волонтеры собирают помощь.

Об этом сообщает руководитель областного отделения НВР Правый Сектор в Чернигове Наталья Панаско (Иранка) на своей странице в Facebook.

Люди ночуют в спортивном зале Парафиевского дошкольного учебного заведения №1 Малятко и Южненской общеобразовательной школы.

Волонтеры собирают помощь для пострадавших - нужны памперсы, детские тапки, детское питание (смесь), шапки, теплые вещи и средства личной гигиены.

Помощь принимает Екатерининская церковь.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични. 

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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