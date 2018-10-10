Взрывы на складах в Ичне: Люди ночуют в школьных спортзалах на матах

Люди, которые пострадали в результате взрывов возле Ични, ночуют в спортзалах на матах, волонтеры собирают помощь.
Об этом сообщает руководитель областного отделения НВР Правый Сектор в Чернигове Наталья Панаско (Иранка) на своей странице в Facebook.
Люди ночуют в спортивном зале Парафиевского дошкольного учебного заведения №1 Малятко и Южненской общеобразовательной школы.
Волонтеры собирают помощь для пострадавших - нужны памперсы, детские тапки, детское питание (смесь), шапки, теплые вещи и средства личной гигиены.
Помощь принимает Екатерининская церковь.
Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.
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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.
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