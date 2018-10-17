Взрывы на складах в Ичне. Предусмотрены ли средства на хранилища боеприпасов в новом госбюджете

Взрывы на складах в Ичне, вероятно, осуществили через мобильный телефон. Эту версию следствия озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает 112 Украина. Кроме служебной халатности, дело расследуется по статье диверсия. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Мобильный телефон

"В момент начала этих взрывов в зоне покрытия контроля работал мобильный терминал, который невозможно идентифицировать, единственный на этой территории. Нами это расценивается как применение неизвестного телефонного аппарата для приведения в действие взрывного устройства", - сказал Матиос.

Допросили уже 340 военнослужащих. Половину из них - с помощью полиграфа, рассказал Матиос. На детекторе лжи проверяли наряды, которые находились на складах перед взрывами и во время взрывов, охраняя арсенал, отметил Матиос.

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Расследование свидетельствует об аналогичном характере взрывов в Калиновке и Балаклее. Главный военный прокурор отметил, что взрывы не характерны для разорванного снаряда или выстрела из реактивной системы огня.

Диверсии

Существенные вопросы есть и к организации охраны складов. Матиос сообщил, что за несколько дней до взрывов возле арсенала зафиксировали неизвестных в военной форме. Однако не были приняты какие-либо меры для установления этих людей.

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По всем случаям взрывов на складах боеприпасов возбуждены уголовные производства. Но обвинительные акты пока не вручили, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Дела по каждому из выпадов потребуют до 10 экспертиз, что займет больше года.

"В Харьковской области основная версия - диверсия путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды. Экспертизы подтверждают это. По взрывам в Калиновке, основной версией является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям. Такая же ситуация со складами в Черниговской области. Основная версия - диверсионные группы и небрежное отношение руководства военной базы к своим служебным обязанностям", - рассказал Луценко.

Защита арсеналов

Еще год назад жители Ични высказывали опасения, что склады могут взорваться, заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Оксана Сыроид. По ее словам, до сих пор не был проведен учет боеприпасов.

"Разве нельзя было за год в Ичне устроить нормальную защиту склада, чтобы там не ходили дикие животные и люди не собирали грибы? Возможно, это не было сделано, потому что Украина тайно продает оружие в Африку? Может те боеприпасы, которые воруют из тех складов, и продаются. И нужно было это скрыть. Может в этом контексте - диверсия", - сказала Сыроид.

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За последние два с половиной года в результате пожаров потеряли боеприпасы на сумму 2 млрд долларов, заявил глава комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. На строительство бетонных хранилищ в следующем бюджете средств не предусмотрено, подчеркнул он.

За хранение боеприпасов сейчас отвечает генштаб, но эту систему нужно менять, добавил депутат.