Взрывы на складах боеприпасов вблизи Ични в Черниговской области: пограничники усилили меры безопасности на украинской границе

Пограничники привлекли к охране границы кинологов со служебными собаками

Пограничники усилили меры безопасности на украинской границе из-за взрывов и пожаров на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области.

В пресс-службе пограничного ведомства сообщили, что в пунктах пропуска на данном направлении увеличили состав смен пограничных нарядов, при этом задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов.

"Тщательно осуществляется осмотр транспортных средств, следующих через государственную границу. Также увеличено количество пограничных нарядов на "зеленом" участке границы", - добавили там.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.

В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из зоны возможного поражения эвакуировали уже 12 тысяч человек.

Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется.

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