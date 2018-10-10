Взрывы на складах боеприпасов вблизи Ични: прокуратура исключила версию о служебной халатности

Прокуратура исключила версию о служебной халатности по делу о взрывах на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области после показаний военнослужащих.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге, пишет УНИАН.

"Первая версия о халатности в Чернигове отпала со вчерашнего дня после показаний военнослужащих. У нас есть основания говорить, что наиболее вероятной версией также является диверсия", - пояснил он.

Генпрокурор рассказал, что следствие параллельно изучает недостаточное выполнение своих обязанностей по охране складов с боеприпасами чиновниками Генштаба.

Кроме того, проверяются данные о ненадлежащих темпах переноса боеприпасов в более защищенные условия.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что на территории склада с боеприпасами вблизи Ични могла быть заложена взрывчатка.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

По состоянию на утро 10 октября на территории шестого арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности.