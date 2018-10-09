Взрывы на складах боеприпасов вблизи Ични: пожар охватил пять хранилищ, в Минобороны заявили о подрыве

Пожар на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области охватил пять хранилищ.

Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Родион Тимошенко на брифинге.

Он также добавил, что огонь охватил не более 10% территории шестого арсенала.

Тимошенко подчеркнул, что пожар начался после четырех взрывов. Они произошли в разных местах на территории военных складов.

"На этот момент по данным оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала. Эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар", - добавил представитель Минобороны.

Ранее в Генштабе сообщили, что интенсивность взрывов на арсенале под Ичней значительно уменьшилась.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.

В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из зоны возможного поражения эвакуировали уже 10 тысяч человек.

Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется.

По состоянию на 7 утра раздается два-три взрыва в секунду.

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