«Некоторые подрывались сутками». Гайдай рассказал о взрывах на складах боеприпасов в тылу оккупантов

11 июля, 21:48
Последствия удара по складу боеприпасов РФ в КАМАЗ-центре (оккупированный Донецк), 5 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Kazbek Basayev)

Последствия удара по складу боеприпасов РФ в КАМАЗ-центре (оккупированный Донецк), 5 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Kazbek Basayev)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о подрывах складов боеприпасов российских оккупантов защитниками Украины.

В эфире проекта Freeдом вечером в понедельник, 11 июля, Гайдай подчеркнул, что армия России до сих пор не может прорвать линию обороны защитников Украины на небольшой части Луганской области. Он отметил, что украинские бойцы нанесли очень точные удары по глубокому тылу, где оккупанты заготовили склады с боеприпасами.

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«Разбито несколько складов, причем некоторые подрывались просто сутками. Логистическая цепочка разорвана. Но все равно знаем, что огромное количество резервов [россияне] бросают на прорыв — дожать небольшую часть Луганской области, а дальше — перенаправлять войска в сторону Бахмута и Славянска», — сказал Гайдай.

По словам главы ОВА, утверждения оккупантов об «оперативной паузе» — следствие того, что они потеряли много складов с боекомплектом. Несмотря на это, обстрелы армией страны-террориста украинских территорий продолжаются.

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Накануне вечером Сергей Гайдай сообщал, что защитники Украины сдерживают российских оккупантов в районе Белогоровки Луганской области, регион не захвачен полностью.

Нам нужно быть сильными не везде, а на конкретных участках – Юрий Бутусов

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Боеприпасы Сергей Гайдай Взрывы боеприпасов Война России против Украины

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