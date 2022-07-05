В оккупированной Кадиевке прогремели мощные взрывы: СМИ сообщили об уничтожении одного из главных военных складов РФ 5 июля, 10:14 В Кадиевке уничтожили один из важнейших российских складов (Фото:DeepState/Telegram)

В ночь на вторник, 5 июля, в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области прогремели мощные взрывы.



Видео с места взрывов опубликованы Telegram-канал DeepState.

Взрывы начались около полуночи и гремели несколько часов.

24 канал со ссылкой на источники в разведке сообщает, что ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектами в Кадиевке, расположенный в районе ЖБИ.

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Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная — Северодонецк — Лисичанск — Бахмут.

В ночь на 4 июля взрывы прогремели в оккупированных Снежном, Торезе и Харцызске.

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