В оккупированной Кадиевке прогремели мощные взрывы: СМИ сообщили об уничтожении одного из главных военных складов РФ
В Кадиевке уничтожили один из важнейших российских складов (Фото:DeepState/Telegram)
В ночь на вторник, 5 июля, в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области прогремели мощные взрывы.
Видео с места взрывов опубликованы Telegram-канал DeepState.
Взрывы начались около полуночи и гремели несколько часов.
24 канал со ссылкой на источники в разведке сообщает, что ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектами в Кадиевке, расположенный в районе ЖБИ.
Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная — Северодонецк — Лисичанск — Бахмут.
В ночь на 4 июля взрывы прогремели в оккупированных Снежном, Торезе и Харцызске.
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