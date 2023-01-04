На мысе Фиолент вблизи оккупированного Севастополя прогремели взрывы, начался пожар

4 января, 23:28
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Пожар на мысе Фиолент в Крыму (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Пожар на мысе Фиолент в Крыму (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Вечером в среду, 4 января, на мысе Фиолент вблизи оккупированного Севастополя в Крыму прогремели взрывы.

Местные паблики сообщили, что после взрывов начался пожар. Местные гауляйтеры пока не комментируют ситуацию.

На мысе Фиолент вблизи Севастополя находится военная часть, которую с 2014 года захватили российские оккупанты.

Видео дня

Ранним утром в среду, 4 января, в оккупированном Севастополе в Крыму были слышны звуки взрывов.

Позже оккупационные власти Севастополя заявили о якобы работе российской ПВО и двух сбитых беспилотниках в районе аэродрома Бельбек. Якобы дроны были сбиты над морем.

https://www.youtube.com/watch?v=OPr2wdwyEmc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Севастополь Война в Украине Война России против Украины

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