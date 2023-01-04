На мысе Фиолент вблизи оккупированного Севастополя прогремели взрывы, начался пожар 4 января, 23:28 Пожар на мысе Фиолент в Крыму (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Вечером в среду, 4 января, на мысе Фиолент вблизи оккупированного Севастополя в Крыму прогремели взрывы.

Местные паблики сообщили, что после взрывов начался пожар. Местные гауляйтеры пока не комментируют ситуацию.

На мысе Фиолент вблизи Севастополя находится военная часть, которую с 2014 года захватили российские оккупанты.

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Ранним утром в среду, 4 января, в оккупированном Севастополе в Крыму были слышны звуки взрывов.

Позже оккупационные власти Севастополя заявили о якобы работе российской ПВО и двух сбитых беспилотниках в районе аэродрома Бельбек. Якобы дроны были сбиты над морем.