«Для врага будет сюрпризом». Осенний перформанс на Крымском мосту — это только прелюдия — интервью с Андреем Рымаруком из Повернись живим 25 февраля, 18:34 Эксклюзив NV Андрей Рымарук (Фото:Андрей Рымарук/Facebook)

Произошедшие осенью взрывы на Крымском мосту — это только прелюдия, говорит руководитель военного отдела фонда Повернись живим Андрей Рымарук, намекая на продолжение бавовны.

Он также анонсирует, что для врага готовят кое-что, что станет для него сюрпризом.

Как прошел год полномасштабного противостояния России и чего ждать Украине дальше, Рымарук рассказал в интервью Radio NV. .

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— Произошла эволюция — от встречи оккупантов с помощью пехотного вооружения, противотанковых систем типа Javelin, NLAW до танков Leopard 2, которые уже прибыли в Украину. Ситуация изменилась очень сильно. Как вы думаете, как это повлияет в ближайшее время на характер боевых действий?

— Все зависит от того, сколько этих танков Леопардов будет, насколько эффективно и качественно будут наращивать количественное присутствие средств противовоздушной обороны, насколько эффективно мы можем быстро перенастраиваться, мобилизовывать людей, обучать их, давая все необходимые знания, навыки и принимать решения и проводить деоккупацию территорий.

Я говорил, говорю и буду говорить: если бы эта вся имеющаяся, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день, номенклатура международной технической помощи у нас была до 24 февраля прошлого года, Россия бы 10 раз подумала, нападать ли на нас. Имея «три топора» (гаубица М777 — ред.), имея CAESAR и имея Krab, имея те же Javelin'ы, NLAW'ы, Patriot и IRIS-T и многое другое, Россия бы задумалась 10 раз.

Поэтому у нас нет другого выхода, как надеяться на увеличение международной технической помощи, и быть готовыми к жесточайшим боям, которые уже сегодня, уже сейчас продолжаются на востоке Украины.

— Как дальше пойдет процесс? Он может идти подобными темпами, а, может быть, надо ускоряться?

— Ускоряться, не ускоряясь. Многое зависит от нашего дипломатического корпуса и от военно-дипломатического представительства — насколько эффективно мы ведем эту коммуникацию, насколько мы выступаем единым коммуникационным фронтом.

Например, мне лично не нравится, что какой-то ряд «экспертов» говорят, что нам нужны не F-16, а какие-то другие самолеты. И, конечно, когда там в кабинетах, в Конгрессе Соединенных Штатов это слушают, то думают, что раз вам не нужны F-16, идите и просите, пожалуйста, швейцарское производство или что-то другое. Зачем к нам приходите?». А потом приходят снова другие люди.