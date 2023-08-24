«Была другая цель». Буданов прокомментировал недавние взрывы возле Крымского моста 24 августа, 16:57 Клубы белого и черного дыма над Керченским мостом 12 августа (Фото:Sota/Telegram)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал взрывы возле незаконно построенного российскими оккупантами Крымского моста 12 августа и заявил, что мост не был целью.

В интервью Крым.Реалии Буданов отметил, что «там была другая цель».



«Но четыре зенитные ракеты были пущены на ее перехват и, немножко подбив, сбились с курса. Незначительно. Они верят, что это шло в мост. В принципе, пусть верят. Тут уже ничего такого нет. Потому что это уже в прошлом», — сказал руководитель ГУР.

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Буданов добавил, что ущерб от примененного средства поражения был «совсем незначительный», потому что оно «шло немного дальше и не к мосту». По его словам, четыре ракеты, которые должны были поразить «объект», немного сбили его с курса, и он зацепил Крымский мост. О каком объекте речь, он не сказал.



«Но то, что он его задел — ничто по сравнению с тем, когда они применили дымы с точки зрения местного населения. Вот тогда началась паника. Потому что когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали по „сарафанному радио“ просто разгонять страшную панику. То есть они сами себя наказали, по сути. Если хотите, Божья кара пришла к ним», — подчеркнул он.

12 августа российские оккупанты заявили о по меньшей мере двух сериях атак по Крымскому мосту. После 13:00 сообщалось о ряде взрывов в районе моста. На фото и видео, появившихся в соцсетях, были видны клубы белого и черного дыма над пролетами Крымского моста, движение по переправе закрыли. Российский гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива российская ПВО якобы сбила две ракеты, а мост не поврежден. Его советник Олег Крючков заверял, что дым будто бы был «специальной дымовой завесой».

Около 14:00 12 августа оккупанты установили новую «дымовую завесу» в районе моста, заявив об угрозе новых атак. Вскоре сообщалось о возобновлении движения по Крымскому мосту, однако еще до 15:00 он снова был закрыт. После 15:00 появились сообщения о новой серии взрывов на Крымском мосту. Аксенов заявил, что над Керченским проливом якобы была сбита еще одна ракета.

В то же время данные Аксенова о трех «перехваченных» ракетах не совпали с официальными данными российского Минобороны. В двух сообщениях ведомство сообщило, что россияне сбили две, а не три ракеты. Минобороны РФ утверждает, что 12 августа удары по Крымскому мосту были нанесены зенитными управляемыми ракетами С-200, «переделанными в ударный вариант». Оккупанты заявили, что якобы перехватили эти ракеты в воздухе, а «разрушений и пострадавших нет».