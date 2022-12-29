В Джанкое в оккупированном Крыму были слышны взрывы, соцсети сообщают об атаке беспилотников на базу РФ 29 декабря, 14:09 Взрывы были слышны на базе РФ под Джанкоем (Фото:google.com/maps)

Утром в четверг, 29 декабря, в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны взрывы.

В соцсетях начали появляться сообщения о работе ПВО.

Позже один из Telegram-каналов сообщил, что взрыв были слышна ы районе российской базы в селе Майское и станции Азовская под Джанкоем.

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Предположительно, работали украинские беспилотники.

Отмечалось, что на площадке хранения боеприпасов на станции Азовская в находилась техника российских оккупантов, в частности, установки Град.

Российские оккупационные власти в оккупированном Крыму и Генштаб ВСУ пока не прокомментировали ситуацию.



11 октября в Джанкое произошел взрыв на территории военной части российских оккупантов, где находится 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.



Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение. Украина официально не подтверждала эту информацию.



По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское находилось 24 российских самолета. Издание Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей сообщило, что взрыв мог произойти в казарме в военном городке.