Взрывы на арсенале под Ичней: пожар охватил около трети арсенала

Взрывы под Ичней начались с подрыва трех хранилищ, заявили в Минобороны

В результате взрывов на территории военного арсенала вблизи города Ичня Черниговской области огонь охватил около 30% всего арсенала.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время доклада президенту Петру Порошенко по чрезвычайной ситуации.

"По состоянию на 15:00 в результате детонации пожаром охвачено около 30% всего арсенала", - говорится в заявлении.

По словам Полторака, взрывы на арсенале произошли в результате подрыва нескольких хранилищ. Три хранилища были взорваны одновременно в 3:20 утра 9 октября, спустя 20 минут взорвали еще несколько хранилищ арсенала.

Глава Минобороны добавил, что на момент взрыва склады были заполнены на 50% - наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы были вывезены на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения.

В настоящее время осуществляются меры по локализации и тушению пожара.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични. Очаги пожара локализованы. По состоянию на 16:00 значительно снизилась интенсивность взрывов, уменьшилась площадь возгорания и задымленность.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.