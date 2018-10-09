Взрывы на арсенале под Ичней: появилось видео детонации боеприпасов, снятое с дрона

Место взрывов под Ичней сняли с помощью дрона

Издание the Бабель обнародовало снятое с помощью дрона видео с места взрывов боеприпасов и пожара на арсенале Министерства обороны возле города Ичня Черниговской области.

Журналистам удалось зафиксировать на видео эпицентр пожара на военном складе.

Смотрите также Взрывы на военных складах возле Ични: все подробности за первый день чрезвычайного происшествия

Смотрите также Порошенко прокомментировал взрывы на арсенале близ Ични

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични. Очаги пожара локализованы. По состоянию на 16:00 значительно снизилась интенсивность взрывов, уменьшилась площадь возгорания и задымленность.

По данным Минобороны, взрывы произошли в результате подрыва нескольких хранилищ. Три хранилища были взорваны одновременно в 3:20 утра, через 20 минут взорвали еще несколько хранилищ арсенала.