Взрывы на арсенале под Ичней: появилось видео детонации боеприпасов, снятое с дрона

Издание the Бабель обнародовало снятое с помощью дрона видео с места взрывов боеприпасов и пожара на арсенале Министерства обороны возле города Ичня Черниговской области.
Журналистам удалось зафиксировать на видео эпицентр пожара на военном складе.
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Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични. Очаги пожара локализованы. По состоянию на 16:00 значительно снизилась интенсивность взрывов, уменьшилась площадь возгорания и задымленность.
По данным Минобороны, взрывы произошли в результате подрыва нескольких хранилищ. Три хранилища были взорваны одновременно в 3:20 утра, через 20 минут взорвали еще несколько хранилищ арсенала.
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