«Гарантированно уничтожено Су-24». Арестович сообщил подробности взрывов на аэродроме под Симферополем 17 августа, 23:28 Российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Симферопольском районе утром 16 августа (Фото:in this still image from video obtained by Reuters)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в результате взрывов на аэродроме под Симферополем во временно оккупированном Крыму был уничтожен один самолет Су-24.

«По нашим данным, в Гвардейском гарантировано уничтожен Су-24 и возможно повреждены Су-25 и Су-24 тоже. Ну и боеприпасы взорвались, конечно», — сказал Арестович в эфире Фейгин.Live.

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Советник также отметил, что к взрывам в Симферополе и в Джанкое не причастны крымские татары.

Российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Симферопольском районе утром 16 августа. Местные жители говорили, что слышали взрывы со стороны военного городка.

В поселке Гвардейское, который расположен приблизительно в 13 км от Симферополя, на авиабазе, по данным открытых источников, находится 37 -й смешанный авиаполк российских Военно-Космических сил в составе двух эскадрилий (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).

Также в этот день вблизи поселка Азовское Джанкойского района сгорела российская военная часть и склад боеприпасов.

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