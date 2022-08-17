«Гарантированно уничтожено Су-24». Арестович сообщил подробности взрывов на аэродроме под Симферополем

17 августа, 23:28
Российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Симферопольском районе утром 16 августа (Фото:in this still image from video obtained by Reuters)

Российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Симферопольском районе утром 16 августа (Фото:in this still image from video obtained by Reuters)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в результате взрывов на аэродроме под Симферополем во временно оккупированном Крыму был уничтожен один самолет Су-24.

«По нашим данным, в Гвардейском гарантировано уничтожен Су-24 и возможно повреждены Су-25 и Су-24 тоже. Ну и боеприпасы взорвались, конечно», — сказал Арестович в эфире Фейгин.Live.

Видео дня

Читайте также:
Украина стоит минимум за тремя взрывами в оккупированном Крыму — CNN

Советник также отметил, что к взрывам в Симферополе и в Джанкое не причастны крымские татары.

Читайте также:

Поврежденные после взрывов железнодорожные пути на станции Азовская под Джанкоем, где РФ недавно сконцентрировала войска и боеприпасы для войны против Украины (Фото:REUTERS/Stringer) День новых «детонаций» в Крыму: под Джанкоем после взрывов на складе боеприпасов блокирован ж/д узел, под Симферополем взрывы на авиабазе

Российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Симферопольском районе утром 16 августа. Местные жители говорили, что слышали взрывы со стороны военного городка.

В поселке Гвардейское, который расположен приблизительно в 13 км от Симферополя, на авиабазе, по данным открытых источников, находится 37 -й смешанный авиаполк российских Военно-Космических сил в составе двух эскадрилий (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).

Также в этот день вблизи поселка Азовское Джанкойского района сгорела российская военная часть и склад боеприпасов.

https://www.youtube.com/embed/BEjOY8JMlsU
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Симферополь Су-24 Алексей Арестович

Эксклюзивы НВ

Проблема темной материи (Фото:CC)
К черту темную материю? /
Британские астрофизики поддержали радикально новую теорию гравитации
17 августа, 21:00
Научпоп
Арбуз — отличный источник энергии (Фото:ShengGeng Lin/Unplash)
Без кофеина и энергетиков /
Восемь продуктов, которые помогают бороться с усталостью
17 августа, 21:00
Питание
По подсчетам МОН из 12,8 тысяч украинских школ только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий (Фото:Андрий Андрийенко / SOPA via Reuters Connect)
Школа онлайн или офлайн /
Образовательный омбудсмен — об учебе в этом году и о главных проблемах школьников, их родителей и учителей
17 августа, 19:00
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X