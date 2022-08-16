После взрывов на аэродроме в Крыму. Воздушные силы ВСУ зафиксировали уменьшение активности авиации РФ в последние дни 16 августа, 15:43 РФ продолжает применят авиацию в войне против Украины (Фото:structure.mil.ru)

Российская авиация выполняет за сутки около 150 вылетов, однако их активность уменьшилась в последние дни.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, после взрывов на аэродроме в Саках в оккупированном Крыму враг увеличил деятельность авиации на аэродроме Бельбек возле Севастополя.

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«Мы фиксируем уменьшение активности российской авиации в течение 3−4 суток. Меньше самолетов видно на радарах», — пояснил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ уточнил, что фиксируют преимущественно вылеты вражеских штурмовиков Су-25, ударных вертолетов Ми-24 и Ми-28, а также вертолетов Ка-52.

«Воздушные силы Украины продолжают свою работу по защите воздушного пространства Украины. Авиация противника не залетает в зону действия нашей противовоздушной обороны. Но вместе с тем мы фиксируем авиационную деятельность врага: за сутки это примерно полторы сотни самолетовылетов оккупантов из прилегающих к Украине территорий Беларуси, России и оккупированного Крыма», — резюмировал Игнат.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.



По данным телеканала CNN, во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны. Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). Всего с 24 февраля россияне потеряли 232 самолета.



В Министерстве обороны Великобритании считают, что на аэродроме взорвалось до четырех складов боеприпасов и были уничтожены или повреждены минимум восемь самолетов, среди которых бомбардировщики Су-24 и многоцелевые Су-30.

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