«Звоночек для россиян». Военный аналитик прокомментировал «очень приятную ситуацию» — инциденты на аэродромах в тылу РФ 5 декабря, 15:57 Спутниковый снимок аэродрома Энгельс за 28 ноября (Фото:Maxar Technologies)

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире в Радио НВ высказался по поводу взрывов в Саратовской области вблизи города Энгельс.

«Нанесли довольно большой вред, если сожгли два стратегических бомбардировщика, ракетоносца. Это сильно не повлияет на возможность РФ с этих аэродромов атаковать нашу страну ракетами, но это очень приятная ситуация», — рассказал Гетьман.

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Эксперт отметил, что нет подтверждения того, что удары нанесли ВСУ, но вряд ли это были «марсиане».

«Мы не стреляем по гражданской критической инфраструктуре. Мы атакуем именно военные объекты для того, чтобы исключить возможность атаки с этих объектов по нашим территориям. Это такой звоночек, чтобы россияне поняли, что у нас есть возможности уничтожать врага там, откуда он нас атакует», — добавил Гетьман.

В России произошло два инцидента на военных аэродромах. В Саратовской области близ города Энгельс упал беспилотник, а под Рязанью взорвался бензовоз.

Аэродром Энгельс расположен в 750 км от границы с Украиной. С него российские оккупационные войска наносят ракетные удары по украинской территории.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк загадочно прокомментировал инциденты: «Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что на территории РФ все чаще происходят «хлопки», но «как бы враг ни хотел — мы еще ничего не начинали».