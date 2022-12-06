«Снимаю шляпу перед ВСУ». Взрывы на аэродромах РФ в день ракетных ударов не случайны — авиаэксперт 6 декабря, 12:45 Эксклюзив НВ 5 декабря произошли атаки на военные аэродромы Дягилево и Энгельс (Фото:t.me/ShrikeNews)

Авиационный эксперт Валерий Романенко считает неслучайным то, что взрывы на авиабазах в тылу РФ произошли в день ракетных обстрелов Украины.

«Посмотрите, насколько возросло мастерство наших Вооруженных сил. Они не просто определили день. Они не просто определили время. Они под этот день и время смогли нанести синхронный удар по нескольким базам, с которых поднимались вражеские самолеты. Я просто снимаю шляпу. Никто не мог ожидать еще несколько месяцев назад такого мастерства, такой предсказуемости и такого умения пользоваться разведывательными данными и такой аналитики, когда все сведено к одному», — отметил Романенко в эфире Радио НВ.

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По его словам, налет на Дягилево позволил ослабить удар по украинской инфраструктуре, потому что с этого аэродрома 5 декабря самолеты вообще не поднимались. Основная часть бомбардировщиков РФ стартуют именно с авиабазы Энгельс-2, но как вспомогательные базы, говорит эксперт, россияне используют Дягилево или Шайковку.

Серьезно поврежден, продолжил Романенко, только один самолет — Ту-22М3:

«Там повреждено хвостовое оперение. Его нужно будет полностью снимать и заменять. Повреждены оба двигателя. Я думаю, что, учитывая, что этот самолет достаточно старый, нет смысла такие капитальные работы проводить с ним, он пойдет „под забор“, как минимум, а то и на алюминиевую фольгу, будет утилизирован».

Также Романенко рассказал, какой парк самолетов стратегической авиации остался у россиян:

«16 Ту-160, которые в основном обстреливают нас ракетами Х-101 и Х-555; примерно полсотни Ту-95, по которым и был нанесен удар в Энгельсе. <...> Кроме того, у них еще есть стратегические бомбардировщики Ту-22. Этих тоже у них около 60-ти. Но в боевом состоянии Ту-95 не больше 20 самолетов, а Ту-22М средней дальности, стреляющих по прифронтовым городам ракетами Х-22, — не более 30−40 боеспособных».

Романенко добавил, что у оккупантов нет возможности отодвинуть эти самолеты подальше от границы с Украиной на расстояние более 1000 км.

Инфографика: НВ