Ракетный удар по Львову: трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии — Садовый
Трое пострадавших в результате ракетного удара по Львову в тяжелом состоянии (Фото:REUTERS/Roman Baluk)
Среди пострадавших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову трое находятся в тяжелом состоянии.
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Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
«Трое пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Наши врачи делают все возможное, чтобы спасти их», — написал он у себя в Telegram.
Садовый также отметил, что ранения получил трехлетний мальчик Артем, который вместе с матерью эвакуировался из Харькова.
По его словам, жизни ребенка ничего не угрожает.
«7 человек погибли. Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Младшему погибшему 30 лет», — добавил он.
Утром 18 апреля российские войска нанесли серию ракетных ударов по Львову. По меньшей мере шесть человек погибли, 11 получили ранения, среди них ребенок.
Три ракеты попали в объекты военной инфраструктуры, еще один — в шиномонтаж.
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