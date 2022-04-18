Ракетный удар по Львову: трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии — Садовый 18 апреля, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Трое пострадавших в результате ракетного удара по Львову в тяжелом состоянии (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Среди пострадавших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову трое находятся в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Трое пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Наши врачи делают все возможное, чтобы спасти их», — написал он у себя в Telegram.

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Садовый также отметил, что ранения получил трехлетний мальчик Артем, который вместе с матерью эвакуировался из Харькова.

По его словам, жизни ребенка ничего не угрожает.

«7 человек погибли. Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Младшему погибшему 30 лет», — добавил он.

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Утром 18 апреля российские войска нанесли серию ракетных ударов по Львову. По меньшей мере шесть человек погибли, 11 получили ранения, среди них ребенок.

Три ракеты попали в объекты военной инфраструктуры, еще один — в шиномонтаж.

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